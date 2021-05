A. Giordano, giornalista: “La designazione di Mazzoleni per due volte al Cagliari è indecente”

A Radio Marte è intervenuto Antonio Giordano, giornalista: “Juventus e i rischi del Napoli? E’ giusto che il sistema arbitrale intervenga immediatamente per non far capitare più le cose di Benevento. La doppia designazione di Mazzoleni in due partite consecutive del Cagliari è indecente, induce ad alimentare la cultura del sospetto da cui tutti dovremmo stare lontani. Trentalange ora è davanti a una difficoltà estrema. Decidano cosa vogliono che pensiamo. Io non so che farmene di un arbitro che parla e dice cose ovvie.

Fonte: Radio Marte