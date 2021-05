A. Giordano, giornalista: “Destinato a fare progressi enormi, ancora da cotruire”

A Radio Marte è intervenuto Antonio Giordano, giornalista: “Campionato? Eventualmente sia possibile entrare negli stadi dovrebbe esserci una decisione che riguardi la collettività e non solo alcune squadre. Se esisteranno le condizioni si proverà ad aprire per l’ultima giornata o per le amichevoli della Nazionale. Trovo indegno della storia della Juventus i 2 Scudetti esposti nel loro stadio dopo Calciopoli. Osimhen? Destinato a fare progressi enormi, ancora tutti da costruire. Ha dei margini di miglioramento impressionanti. Giocatore per certi versi però già fatto e finito per chi vuole giocare in contropiede. Sono d’accordo sul fatto che il Napoli abbia subito infortuni che hanno pregiudicato la stagione ma avrebbe comunque potuto dare di più”.

Fonte: Radio Marte