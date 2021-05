Victor Osimhen e Mbappé sono stati gli unici a superare più di cinque volte i 35 km/h in partita

Nel 2021 ha cambiato marcia e lo ha fatto con la sua migliore qualità, Victor. L’unica che non si apprende in alcuna scuola calcio del mondo. Anzi, se riesce a correre in quel modo, a superare gli avversari con tanta facilità nel lungo e a coprire i metri del campo come nessuno dei suoi compagni è per il sangue che gli scorre nelle vene, per le fibre di un fisico che sembra stato fatto proprio per arrivare prima di tutti. Correva tra le strade di Lagos da bambino quindici anni fa come sabato ha fatto a La Spezia: col sorriso stampato sul volto e la voglia di fare in fretta per portare a casa il risultato migliore. Sono 32,74 i km fatti registrare nel suo massimo sprint contro la squadra di Vincenzo Italiano in un match che sembrava ostacolo impegnativo per la corsa Champions, come quando ha messo il turbo andando a segnare il gol del raddoppio. E non è di certo il suo meglio: Osimhen e Mbappé sono stati gli unici, nella passata stagione di Ligue 1, a superare più di cinque volte i 35 km/h in partita. Il nigeriano si è spinto fino a 36,5 km, il francese del Psg, invece, fino a 36,8. G. Arpaia (Il Mattino)