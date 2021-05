Tra gol e assist è un Napoli a trazione anteriore

I numeri del Napoli sono davvero esaltanti e stanno portando la squadra di Gattuso al traguardo della Champions, dove mancano le ultime tre gare. Con i gol di sabato pomeriggio contro lo Spezia, oltre ad Insigne a quota 17 centri stagionali, altri due giocatori sono arrivati in doppia cifra come Osimhen e Lozano, entrambi a 10. Senza contare che un altro giocatore in gran spolvero è Piotr Zielinski, 9 centri in tutto, ma con ben 11 assist. Politano è il prossimo che vorrebbe arrivare in doppia cifra in campionato, ci ha provato contro lo Spezia e spera che possa andare al meglio contro l’Udinese domani sera. Domani è un’altra occasione per tenersi stretta la zona Champions, restando sempre a trazione anteriore ovviamente.

La Redazione