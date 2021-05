SKY – Gattuso/Fiorentina, c’è il riavvicinamento: si cerca l’intesa

Sembrava che la pista si fosse, come si dice in gergo, raffreddata. Invece, stando a quanto riportato sul sito di Sky Sport, ci sarebbe un riavvicinamento tra la Fiorentina e Gennaro Gattuso. Da tempo si sa che quello del tecnico del Napoli è il primo nome sulla lista del presidente Commisso. Pare che negli ultimi giorni siano ripresi i contatti tra il club viola e l’attuale allenatore azzurro, con la società gigliata che sta cercando in tutti i modi di strappare un sì all’allenatore, accontentando le sue richieste. Anche lo stesso Gattuso ha aperto all’ipotesi Fiorentina e sembra disponibile a sposare il nuovo progetto viola, a patto appunto di avere la garanzia di essere accontentato anche sul mercato. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni per cercare l’intesa.