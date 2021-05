SERIE B – La Salernitana conquista la serie A, retrocede in C il Cosenza

E’ ufficiale, la Salernitana ritorna in serie A, non accadeva dal 1998, quando sulla panchina c’era Delio Rossi e il suo presidente era Aliberti. I campani hanno sconfitto per 0-0 in Abruzzo il Pescara e salgono in massima serie A. Ai play-off tra le altre anche Brescia e Chievo, out il Frosinone. Retrocede in serie C assieme a Entella e Reggiana anche il Cosenza. Ecco i risultati finali.

PESCARA-SALERNITANA 0-3 67′ rig. Anderson, 72′ Casasola, 81′ Tutino



MONZA-BRESCIA 0-2 69′ Ayé, 78′ Mangraviti



EMPOLI-LECCE 2-1 24′ Rodriguez (L), 51′ La Mantia (E), 69′ Matos (E)



CITTADELLA-VENEZIA 1-1 33′ Bocalon (V), 50′ Baldini (C)



CHIEVO-ASCOLI 3-0 19′, 57′ Canotto, 80′ Garritano



SPAL-CREMONESE 1-0 81′ Segre

REGGINA-FROSINONE 0-4 28′, 38′, 78′ Novakovich, 76′ Ciano



PISA-VIRTUS ENTELLA 3-2 25′ Koutsoupias (E), 38′ Belli (P), 71′ rig. Marsura (P), 76′ Palombi (P), 78′ Dragomir (E)



VICENZA-REGGIANA 2-1 13′ Giacomelli (V), 37′ Yao (R), 91′ Jallow (V)



PORDENONE-COSENZA 2-0 78′ Butic, aut. Crecco

La Redazione