Ringhio ci voleva rinunciare, ci sarà un piccolo pre-ritiro. Atteso DeLa

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso, nell’allenamento odierno, farà le prove generali di formazione, da mandare in campo domani sera contro l’Udinese. Nel frattempo in serata la squadra sarà in pre-ritiro, aspetto che il mister non era del tutto d’accordo, con la presenza anche di AdL per incoraggiare i calciatori per la sfida contro i friulani. Mancano tre giornate e il traguardo della Champions è fondamentale per le casse sociali e le strategie future di mercato.

P. Taormina (Il Mattino