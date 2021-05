Premier League – M.City incubo Chelsea: festa rimandata! bene United, Liverpool, crollo Leicester

Festa rimandata per il Manchester City. Nella 35a giornata di Premier League i Citizens perdono 2-1 in casa con il Chelsea e sprecano il primo match point scudetto. Complice anche il successo del M.United, che vince 3-1 in casa dell’Aston Villa e rimanda la festa scudetto dei cugini. Crolla il Leicester, che perde 4-2 in casa con il Newcastle e scivola al quarto posto. Le Foxes restano però a +5 punti sul West Ham, che cade pure lei in casa 1-0 con l’Everton e si allontana dalla Champions. Bene pure il Liverpool, che stende 2-0 il Southampton e va al 6° posto solitario grazie al ko Tottenham, sconfitto 3-1 a Leeds. Successi per Crystal Palace (2-0 a Sheffield) e Wolverhampton (2-1 con il Brighton). Sconfitte infine per Fulham (2-0 con il Burnley) e West Bromwich (3-1 con l’Arsenal) che condannano entrambe le squadre alla retrocessione in Championship