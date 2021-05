PLAY-OFF SERIE B – Trasferte per Brescia e Chievo Verona

Giornata di verdetti per la serie B, con Empoli e Salernitana in A e la retrocessione in serie C del Cosenza, si sono decise le gare dei primo turno di play-off per decretare la terza squadra che salirà in massima serie.

1° Turno:

VENEZIA-BRESCIA – Giovedì 13 maggio 2021 ore 21.00

CITTADELLA-CHIEVO – Giovedì 13 maggio 2021 ore 18.00

Semifinali:

Sesta/Settima-MONZA – Lunedì 17 maggio 2021 ore 18,30

Quinta/Ottava-LECCE – Lunedì 17 maggio 2021 ore 21,00

LECCE-Quinta/Ottava – Giovedì 20 maggio 2021 ore 18,30

MONZA-Sesta/Settima – Giovedì 20 maggio 2021 ore 20,45

Finale:

ANDATA – Domenica 23 maggio 2021 21,15

RITORNO – Giovedì 27 maggio 2021 21,30

