Petrone: “Gattuso? Continuerei con lui, ma dipende chi sarebbe il sostituto. Ecco chi prenderei…”

“Pirlo ha azzardato ad accettare la panchina della Juventus come prima esperienza, ma sono certo che, quest’anno, anche se ci fosse stato Guardiola, non avrebbero vinto lo Scudetto – queste le parole di Ciro Petrone, attore e procuratore sportivo, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. Gattuso? Continuare con Rino non sarebbe male, ma molto dipende da chi lo andrebbe a sostituire: giustificherei l’addio se si dovesse puntare ad un profilo d’esperienza internazionale, altrimenti, se si dovesse sostituire il nostro allenatore con il primo che capita, preferirei confermarlo. Se dovesse arrivare Allegri sarebbe fantastico. Spalletti? A me non piace proprio, è un allenatore che ha bisogno di tempo per dettare i suoi tempi. Serve un allenatore già pronto, come l’Inter ha optato per Conte lo scorso anno. Non penso ci sia la volontà da parte della società azzurra di vincere qualcosa, si accontentano di navigare tra le prime posizioni. Napoli-Udinese? Se non dovessimo vincere contro i friulani, non meriteremo di andare in Champions. Calciatore più valorizzato da Gattuso? Diego Demme, è fondamentale per questa squadra. Quando il centrocampista manca, si crea un problema lì in mezzo. Al suo arrivo non ero convinto delle doti, ma mi sono ricreduto fortemente. Sassuolo-Juventus? Abbiamo bei ricordi di questa partita, nella quale, in passato, i neroverdi spesso si sono scansati. Spero che questa volta giochino la partita da professionisti. Il Napoli riuscirà a fare 3 vittorie consecutive nelle ultime gare? Assolutamente. Ci credo fortemente e deve essere così. Mercato Napoli? Mi piace molto Nandez del Cagliari, è uno che potrebbe giocare titolare nella squadra azzurra. Ma se si vuol vincere davvero, bisogna prendere Aguero: un contratto di 2 anni a 10 milioni di euro a stagione, e davvero si può lottare per vincere. Terzino sinistro? Tierney dell’Arsenal è molto forte, un altro che non mi dispiacerebbe è Dalot del Milan. Szczesny libero in caso di arrivo in bianconero di Donnarumma? Non credo che il Napoli prenderebbe un calciatore come lui. De Laurentiis non loacquisterebbe mai, ma questo è lo stesso discorso di Aguero. Però, se vuoi vincere qualcosa, sono questi i campioni che vanno presi”.