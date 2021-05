Panchina azzurra – Casting continui, ma c’è la controtendenza del campo

Sarà senza dubbio a lavoro per la prossima stagione, Aurelio De Laurentiis. Forse sarà alla prese con i casting per il successore di Gattuso sulla panchina azzurra. Una situazione di certo un po’ strana si sta verificando a Napoli, con un rapporto ormai chiuso da tempo, tra dirigenza e guida tecnica ed una squadra che, in controtendenza, sembra essere schierata dalla parte del proprio allenatore. La Repubblica di oggi, prova ad analizzare la situazione, facendo notare come gli azzurri abbiano sempre sostenuto il progetto Gattuso, anche nella fase più critica, resa quasi ingestibile dalle tante (troppe) assenze. Si legge: “I numeri cozzano con la narrazione superficiale del lavoro di Ringhio e del suo gruppo: messi in croce al di là delle loro colpe da un parte della tifoseria e dalla società. Da mesi infatti si discute del futuro della panchina e il presidente ha iniziato con largo anticipo il casting per il nuovo allenatore, trascurando i segnali in controtendenza che continuano ad arrivargli dal campo e dallo spogliatoio: il cui principale punto di forza è l’unità”.