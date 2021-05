Osimhen per Mertens è la certezza, l’incognita è Gattuso

Se prima poteva esserci l’ipotesi del ballottaggio, ora appare certo che Mertens non insidierà il posto da titolare di Osimhen. Abbastanza scontato visto lo stato di forma e di grazia che sta attraversando il nigeriano. Il Napoli sa che può davvero tornare in Champions, e che dipenderà solo dalle proprie forze: tre vittorie contro Udinese, Fiorentina e Verona e sarà fatta, senza voltarsi indietro. Tre gare che bisognerà giocare, e soprattutto quella sul campo della fatal Firenze potrebbe tramutarsi in una trappola. Per Gattuso, quello di sabato «è stato un Napoli che ha avuto tanta forza per prima cosa nella testa». Ringhio ha sospeso ogni riflessione sul suo futuro. Quel «bravo Gattuso» di De Laurentiis lo ha lasciato indifferente. Totalmente. A livello personale il solco è profondissimo. L’ad Chiavelli spinge per ricucire i rapporti ed evitare un altro inizio pieno di incognite con un altro allenatore con cui iniziare un progetto.

Il Mattino