Osimhen o’ guaglione, tra campo e generosità che ha conquistato l’ambiente azzurro

Victor Osimhen, nell’ambiente partenopeo è soprannominato o’ guaglione, ovvero il ragazzo, per il suo modo di porsi verso il prossimo, in campo e all’esterno. I numeri in campo nell’ultimo periodo sono davvero positivi, tra gol e assist è arrivato in doppia cifra e due assist in tutto. Eppure il nigeriano ne ha passate di cotte e di crude, tra botte alla spalla, il Covid e il trauma cranico. Nonostante tutto non si è mai abbattuto, anzi ha sempre preso tutto con il sorriso. E’ spesso in contatto con la Nigeria, dove si sente con gli altri fratelli e una zia al quale è legatissimo. In città zero vita mondana, ma nel tempo libero cerca di essere riservato, anche se si mimetizza per mangiare un kebab. Ragazzo generoso dove regala borse e vestiti, ricordando un po’ le sue umili origini. In campo invece è diventato strategico per il gioco del Napoli, è fondamentale e servono ancora le sue prodezze per completare l’opera della qualificazione in Champions.

La Redazione