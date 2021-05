Nessun cambio in vista: la Juventus conferma Andrea Pirlo

Dopo la notizia del vertice in corso alla Continassa, per decidere il futuro immediato, arrivano le prime notizie dalla società bianconera. Non ci sarà cambiamento in corsa. La Juventus conferma Andrea Pirlo. Sarà lui a sedere in panchina anche mercoledì a Reggio Emilia, in casa del Sassuolo, e molto probabilmente finirà la stagione sulla panchina bianconera, qualunque cosa accada: sarà lui a giocarsi le residue possibilità di qualificazione alla Champions League e soprattutto la finale di Coppa Italia, in programmi mercoledì 19 maggio contro l’Atalanta, di nuovo al Mapei di Reggio Emilia. Lo si legge su La Repubblica.