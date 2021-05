Juventus, vertice in corso: si decide il futuro di Andrea Pirlo

Dopo il tonfo interno in casa contro il Milan e che mette a repentaglio la partecipazione della Juventus alla prossima Champions League, la dirigenza del club bianconero è riunita alla Continassa per decidere se esonerare Andrea Pirlo o proseguire con lui fino al termine della stagione. In caso di separazione, nelle ultime ore era stato fatto il nome di Igor Tudor come possibile traghettatore per le ultime 3 partite di campionato.

SkySport

Da Gianluca di Marzio si apprende che non ci sono conferme su vertici in corso per decidere il futuro del tecnico bianconero, per cui l’attuale allenatore presumibilmente resterà in panchina almeno fino al termine della stagione.