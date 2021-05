Gravina, pres. FIGC: “I principi Uefa sono chiari, come le regole per chi non li rispetta”

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha rilasciato un’intervista a Radio Anch’io sport, programma in onda su Rai Radio 1. Ha parlato, come prevedibile, anche della Superlega e della posizione della Juventus.

Uefa e Superlega – “Ci sono principi semplici, affermati dalla Carta Olimpica e riportati dagli statuti, in cui si stabilisce l’esclusività della gestione dello sport. Questa battaglia per la Superlega non fa bene a nessuno, spero che nel giro di qualche ora ci possa essere la fine di questa lotta tra Uefa e grandi club. Siamo stanchi del braccio di ferro, spero di poter essere io un mediatore per la Juventus. Non sapevo da febbraio della Superlega, c’erano state avvisaglie, ma niente di più”

Sono previste sanzioni della federcalcio – “No, abbiamo già detto che la federcalcio rispetta le regole. Le regole prevedono la non partecipazione al nostro campionato se non si accettano i principi previsti dalla federazione e dalla UEFA”.