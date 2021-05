Gabriele Gravina: “La Juventus? Fuori dalla A se dovesse restare ancora alla Superlega”

Prima l’avviso di Ceferin, ora quello di Gravina. In casa bianconera continua il caos legato al progetto Superlega. “Le norme sono chiare – ha detto il presidente della Figc alla Radio Ufficiale Napoli – Se al momento dell’iscrizione al prossimo campionato la Juve farà ancora parte della Superlega non potrà partecipare alla Serie A. Dispiacerebbe per i tifosi ma le regole sono regole, valgono per tutti”.

Il presidente della Figc ha anche risposto alla stampa che gli chiedeva un commento sulle parole del tecnico del Benevento Inzaghi in merito alle polemiche sulle decisioni di Mazzoleni al VAR in Napoli-Cagliari e Benevento-Cagliari: ”Le gare i due episodi è ingiusto. Non c’è un’idea di complotto contro il Sud perché ricordo che la Salernitana è avviata a salire in A dopo 23 anni e il Napoli va verso la in Champions. La scelta di Mazzoleni al Var per entrambe è un problema tecnico che non mi pongo come domanda”.

Fonte: CdS