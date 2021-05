Francesco “Ciccio” Foggia, Allenatore: “Il fallo è nettissimo. Come fa a dire che è troppo leggero?”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, Ciccio Foggia, allenatore:

“Da uomo di calcio, e papà di Pasquale Foggia, dico, con la massima onestà, che non è possibile che un arbitro torni indietro dopo aver presto già una decisione dal campo. Il fallo è nettissimo. Come fa a dire che è troppo leggero? È chiaro il concetto del VAR. Come mai è tornato indietro? L’arbitro non era tranquillo. Era palese. In quel momento è cascato il mondo addosso. Mazzoleni ha fatto la stessa cosa a Napoli. Sempre col Cagliari. Si vuole salvare il Cagliari? Parlare a freddo è diverso. Purtroppo è successo. E mi auguro che, chi di dovere, quando emetterà la sentenza, si guarderà allo specchio. Al Sud abbiamo una nostra identità. Siamo sanguigni. Ma cosa racconteremo ai nostri nipoti? È giunto il momento di cambiare un po’. Il calcio è spettacolo. Quando vince il migliore, si applaude pure. C’è qualcosa che puzza? Per me sì. Lino è stato sé stesso. Una persona per bene. E’ uscito fuori il suo essere. Non bisogna giudicare una persona per essere stato, istintivamente, sé stesso. Tutti possiamo avere un gesto istintivo. Non lo giustifico. A certi livelli bisogna essere tranquilli. Ma mettiamoci nei suoi panni. Ed in quelli del presidente. In un attimo, gli è caduto il mondo addosso. La classifica dice Cagliari a 35 punti. Ne dovrebbe avere 2 in meno”.

Fonte: Radio Punto Nuovo