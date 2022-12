ESCLUSIVA – A. Lazzaroni (sind. Dimaro-Folgarida): “Domani incontro per il protocollo con la sanità locale. Napoli? In bocca al lupo”

In questo finale di stagione il Napoli cercherà di conquistare con le sue forze, il traguardo della Champions. Nel frattempo si conoscono le date ufficiali del prossimo ritiro di Dimaro-Folgarida, dove si attendono novità sul protocollo per i tifosi e le gare amichevoli. Ilnapolionline.com ha intervistato il sindaco della città del Trentino Andrea Lazzaroni.

Il Napoli sarà a Dimaro-Folgarida dal 15 al 25 Luglio. Per i tifosi azzurri quale protocollo in periodo di pandemia? “Come hai detto tu, le date sono quelle che ha ufficializzato anche il calcio Napoli. Per le misure invece in periodo di Covid-19, domani ci sarà una riunione con la sanità locale per stabilire il protocollo da rispettare. Rispetto al passato, non sarà semplice rivedere così tanti tifosi a seguire la squadra, ma cercheremo comunque di portare quante più persone possibili. Come tutti sanno qui il ritiro senza il calore della gente partenopea non è la stessa cosa, perché qui si è creata una simbiosi unica e non vediamo l’ora che inizi il ritiro”.

In Trentino a che punto è la situazione della curva pandemica? “Nelle ultime settimane, sono calati i casi di positività, questo grazie anche al piano vaccini che sta funzionando alla perfezione. Ovviamente come dico sempre, bisogna tenere alta la guardia ed avere un comportamento adeguato. Oggi non essere responsabili sarebbe un peccato e quindi bisogna continuare a rispettare le norme”.

Tornando al ritiro di Dimaro-Folgarida, più o meno si sapranno quante amichevoli disputeranno il Napoli? “E’ chiaro che anche su questo ci saranno altre riunioni, in questo caso il Trentino Marketing, ma credo che saranno tra uno o massimo 2 nei dieci giorni di ritiro. Ci regoleremo anche per le presenze al campo per assistere alle gare, con il dovuto protocollo, ma il nostro obiettivo è avere i tifosi a seguire la squadra e poi autografi e foto con i protagonisti”.

Per gli eventi extra-campo invece ci saranno in piazza e dentro il teatro? “Con la riapertura dei teatri, già ci siamo mossi per poter accontentare le persone. Per il ritiro di Dimaro-Folgarida, sicuramente ci sono delle possibilità, non solo al teatro, ma anche all’aperto. Il tutto ovviamente con un protocollo che faremo sapere nelle prossime settimane, rispettando il distanziamento sociale e le dovute precauzioni”.

Infine sul momento del Napoli, come stai vivendo questo finale di stagione, per la corsa Champions? “So quanto siete scaramantici, perciò non mi sbilancio sul risultato finale (ride n.d.r.). Dico che il Napoli nelle ultime settimane ha trovato la continuità di gioco e risultati e in questo momento è quarto in classifica. Mi auguro che l’aver comunicato le date in anticipo, possa portare bene, per il resto auguro agli azzurri le migliori fortune nelle ultime tre gare”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

