Edmondo Pinna, la moviola di Benevento/Cagliari. “Un disastro senza precedenti”

Benevento/Cagliari, la moviola – Mazzoleni prima e Doveri “prima e poi” hanno commesso un disastro arbitrale che ha pochi precedenti. Il rigore dato e poi tolto al Benevento resterà negli annali come una delle malefatte arbitrali più brutte. Il resto della gara – Pavoletti e Schiattarella a rischio secondo giallo, un offside salva Doveri dal dover giudicare anche il contatto Nandez-Caprari – conta zero.

RIGORE

Viola in area rossoblù affrontato da Asamoah, Doveri vede (percepisce?) un contatto, lo giudica falloso e fischia il rigore. Probabilmente Viola un po’ lo cerca, Asamoah un po’ ci casca, ma il punto non è questo. Perché Mazzoleni pensa bene di mandare Doveri al VAR, in barba a tutti i protocolli, sulla base di chissà quali indicazioni. Primo errore: dato che il contatto (ginocchio sinistro sul ginocchio destro) c’è, anche se non clamoroso, perché chiamare la review? Basta una gamba trascinata per gridare al chiaro ed evidente errore? Il carico: perché Doveri vede, rivede e non ha il coraggio di tenere il punto, proprio sulla base di quel contatto. Sarebbe stata la cosa più giusta, migliore, da protocollo (almeno quello noto). Invece ne è uscito un pasticciaccio brutto.

VAR: Mazzoleni (3) Non serve aggiungere altro.