DIFESA – In vista dell’Udinese due ballottaggi per Gattuso

Da ieri il Napoli è tornato ad allenarsi, leggera sgambatura dopo il successo contro lo Spezia, per preparare al meglio alla gara contro l’Udinese. In vista del match di domani sera, il tecnico Gattuso, dovrà sciogliere le riserve per la difesa. Per il ruolo di portiere, completamente recuperato Ospina, ma sembra che la possa spuntare Meret, tra l’altro ex della gara. L’altro ballottaggio è a sinistra, dove Mario Rui potrebbe spuntarla su Hysaj. Per il resto scelte obbligate con Di Lorenzo a destra e al centro Manolas e Rrahmani.

La Redazione