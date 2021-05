De Laurentiis vuole trasformare Castel Volturno, ecco la sua idea

Secondo il piano di De Laurentiis, il prossimo anno la sua presenza a Castel Volturno sarà maggiore: vorrebbe attrezzare alcuni uffici del centro tecnico per farne come una sede distaccata della sua Filmauro. Dove, magari, spostarsi per qualche giorno al mese. Ora, infatti, non ci va quasi mai. Un modo per seguire più da vicino l’azienda Napoli. Che al momento è il core-business del gruppo De Laurentiis. Une decisione che prenderà nelle prossime settimane.

P. Taormina (Il Mattino)