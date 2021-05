In un finale di stagione dove il Napoli si gioca la qualificazione alla prossima Champions, Gattuso dovrà scegliere l’undici da mandare in campo contro l’Udinese. Se per alcuni reparti i dubbi di formazione non sono ancora del tutto risolti, aa centrocampo invece la scelta è già fatta. Sarà il duo Demme-Fabian Ruiz, la garanzia per il mister per la linea mediana, con Bakayoko pronto a gara in corso, assieme ad Elmas.

La Redazione