CALCIO FEMMINILE – La punta Thomas è un obiettivo dell’ A.c. Milan

In attesa di chiudere la stagione tra il campionato e la finale di Coppa Italia femminile, si pensa anche al prossimo mercato e in modo particolare delle punte. La calciatrice dell’A.s. Roma Lindsey Thomas è reduce da una stagione brillante in zona gol ed ha portato le giallorosse alla finale contro l’A.c. Milan. L’ironia della sorte è che il club rossonero potrebbe essere la prossima destinazione per il campionato a venire. Questo quanto riportato dal sito tuttocalciofemminile.com

La Redazione