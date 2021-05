CALCIO FEMMINILE – Esordio casalingo per l’Italia di Bertolini

In attesa di giocare i prossimi Europei tra un anno in Inghilterra, l’Italia femminile del c.t. Milena Bertolini inizierà a giocare le gare di qualificazioni ai prossimi mondiali nel 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Le azzurre esordiranno in casa contro la Moldavia. Ecco il calendario completo.

GRUPPO G

Venerdì 17 settembre 2021

ITALIA – MOLDOVA

Martedì 21 settembre 2021

CROAZIA – ITALIA

Venerdì 22 ottobre 2021

ITALIA – CROAZIA

Martedì 26 ottobre 2021

LITUANIA – ITALIA

Venerdì 26 novembre 2021

ITALIA – SVIZZERA

Martedì 30 novembre 2021

ROMANIA – ITALIA

Venerdì 8 aprile 2022

ITALIA – LITUANIA

Martedì 12 aprile 2022

SVIZZERA – ITALIA

Venerdì 2 settembre 2022

MOLDOVA – ITALIA

Martedì 6 settembre 2022

ITALIA – ROMANIA

Fonte: figc.it