CALCIO FEMMINILE – Anche l’A.s. Roma e il Napoli su Di Guglielmo

Il mercato del calcio femminile, non è ancora entrato nel vivo, però già comincia a muoversi qualcosa, soprattutto in serie A. Una delle calciatrici che potrebbe movimentare la sessione estiva è certamente Lucia Di Guglielmo. In pole position ci sarebbe la Juventus, che l’avrebbe bloccata, però il capitano dell’Empoli Ladies cerca una squadra dove possa giocare titolare. Non si esclude che possa andare in prestito all’A.s. Roma oppure al Napoli, in caso di salvezza del suo maestro Alessandro Pistolesi. Lo riporta il sito tuttocalciofemminile.com

