Avv. Marra: “Ho inviato la raccomanda alla procura di Benevento”

Azioni legali dopo quanto accaduto ieri a Benevento. Ora la palla passa alla Procura. A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto l’avvocato Michele Marra

“Se oggi noi parliamo di tutto ciò che riguarda il mondo arbitrale è perché una decina di anni fa abbiamo avuto il coraggio di alzare il tiro e denunciare alle varie Procure tutti coloro che facevano finta di sbagliare. Il Napoli è stato vittima di Mazzoleni e della ribattezzata banda di Pechino in Supercoppa. Le varie Procure hanno iniziato ad aprire gli occhi. Il calcio si deve decidere solo sul campo. Le parole di Inzaghi mi hanno colpito, è chiaro che qualcosa non va.

Mazzoleni? Ho messo insieme le dichiarazioni del presidente Vigorito, del sindaco di Benevento Mastella e di giornalista. Ho fatto un plico e l’ho portato alla Procura di Benevento per provare a chiarire la vicenda. Non si deve pensare a una pagliacciata, si deve andare a fondo. Tutti i tifosi del calcio devono sapere se c’è una manina che vuole mandare il Benevento in Serie B a vantaggio di un’altra società che rappresenta un’intera isola oppure no. I calciatori non possono uscire dal campo piangendo.

Già la settimana scorsa Mazzoleni è stato protagonista della vicenda Osimhen, non ritenendo di richiamare l’arbitro. Poche settimane fa peraltro a Milano richiamò Pasqua per fargli cambiare la decisione sull’eventuale rigore. Se io vado davanti a un giudice deve apparire terzo. Un arbitro che fa due pesi e due misure è mai possibile che debba giudicare sempre contro formazioni del Sud? La Procura di Benevento deve fare chiarezza. Io inviai già un esposto nei confronti di Pasqua che diede un rigore quando Higuain si lanciò in aria in un Benevento-Juventus. Io voglio giustizia, gli italiani devono sapere se c’è qualcosa che non va. Ho inviato la raccomandata”.

