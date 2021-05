ATTACCO – Aggiornamento sulle condizioni di Mertens. Lozano scalpita

L’uscita dal campo dopo 7 minuti del secondo tempo contro lo Spezia, ha creato apprensione in casa Napoli per Dries Mertens. L’attaccante belga ha subito un trauma distorsivo alla caviglia e ieri ha svolto terapie. La sensazione è che non sia nulla di serio, però si monitorerà la situazione giorno dopo giorno. Per il resto dopo il gol contro i liguri, scalpita Lozano per il ruolo di esterno destro, dove sarà in ballottaggio con Politano. Infine il resto dell’attacco sarà composto da Zielinski, Insigne e Osimhen di punta. Il nigeriano però rischia con un giallo di saltare la Fiorentina, quindi dovrà stare attento.

La Redazione