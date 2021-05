Angelo Rossi, giornalista: “Il 10 maggio ? Una data particolare, per noi napoletani…”

A “Marte Sport Live”, Angelo Rossi, giornalista:

“Alcuni ex compagni di Diego Maradona hanno proposto un incontro il 10 maggio. Data particolare, per noi napoletani. Per ritrovarsi insieme. Ed andare, insieme, in una Chiesa nel pomeriggio per fare una preghiera in memoria di Diego. Non è niente di pubblico. Era solo un’esigenza intima nata dagli stessi compagni di Diego”

Fonte: Radio Marte