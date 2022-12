Un tweet di elogi di De Laurentiis a Gattuso e alla squadra ma è difficile la ricomposizione. Se Lotito…

Difficile da dire adesso. Gattuso insiste nel far sapere in giro che non resterà. De Laurentiis fa dire che non pensa affatto a tenerlo. La verità è che a fine anno i due si guarderanno in faccia. E magari potrebbe avere il suo peso il fatto che per la nona volta il Napoli ha segnato almeno 4 gol, solo il Bayern Monaco (10) ci è riuscito in più gare. Il futuro? Si sa del casting di De Laurentiis che non ha ancora le idee chiare. L’impressione è che se Lotito darà il benservito a Inzaghi sarà lui il primo della lista. Poi ci sono i soliti, da Spalletti ad Allegri. Ma è tutta una situazione in divenire. Quel che è certo è che Gattuso pure non sa dove andrà: a Mendes ha chiesto tempo prima di affrontare le questioni legate alla prossima stagione. Sa della Fiorentina ma prima di incontrare di nuovo Commisso vuole terminare il campionato. Gli hanno insegnato che si fa così. Ed è difficile cambiare l’uomo. Prima ancora che l’allenatore.

Factory della Comunicazione

P. Taormina (Il Mattino)