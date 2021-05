Ultime Udinese – Due dubbi per Gotti in vista di Napoli

Allenamento mattutino dell’Udinese, presso il Centro Sportivo Bruseschi, in vista della sfida di martedì sera contro il Napoli. Sarà l’unica seduta, prima di partire per il capoluogo campano. Gotti e il suo staff tecnico dovranno valutare le condizioni di Becao, problema all’inguine, oltre che dell’ex Llorente, che però sembra più in dubbio. Non è da escludere il debutto dal primo minuto di Owejan e Makengo.

La Redazione