Shevchenko su Gattuso: “Dopo qualche difficoltà, sta facendo benissimo”

Attraverso un collegamento con Sky Sport, Andriy Shevchenko ha detto la sua sul campionato italiano e su alcuni “amici”, rossoneri, che ora siedono sulle panchine di serie A: “Ho visto Gattuso, sta facendo benissimo. Ha avuto qualche problema, ma sta facendo un ottimo campionato. Per Pirlo non è facile in una Juve in transizione, soprattutto per essere la prima panchina. Pippo Inzaghi ha fatto un buonissimo girone d’andata, ma nel girone di ritorno ha avuto più partite difficili”.

Guardando alla Serie A oggi, invece, l’ex attaccante risponde così alla domanda su un possibile paragone: “L’attaccante che mi somiglia un pochino è Belotti”.