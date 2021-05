SERIE B FEMMINILE – Pareggio a Bergamo per il Pomigliano femminile. Lazio in A

Dopo aver conquistato matematicamente la serie A, il Pomigliano femminile, ora ha come traguardo di conservare il primo posto in classifica. La squadra di coach Manuela Tesse pareggia per 3-3 sul campo dell’Orobica. Non basta alla squadra campana la doppietta di Giusy Moraca e la rete di Manno per tenere il vantaggio sulla Lazio di coach Morace, che da oggi salirà in massima serie dopo aver vinto contro la Roma femminile.

