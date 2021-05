SERIE B FEMMINILE – Orobica-Pomigliano 1-2, rimonta della capolista dopo i primi 45 minuti

Dopo aver conquistato matematicamente la promozione in serie A, con tre giornate d’anticipo, adesso il Pomigliano femminile, cercherà di confermare il primo posto in classifica. Dopo i primi 45 minuti il punteggio è di 1-2 per le ospiti sul campo dell’Orobica. Le bergamasche sbloccano la gara con De Vecchis, per il Pomigliano arrivano le reti di Moraca e di Noemi Manno.

La Redazione