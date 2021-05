Serie A/ Roma-Crotone 5-0: La Roma abbatte il Crotone all’Olimpico!

Dopo un primo tempo che ha visto attaccare ad una sola porta, con la Roma però poco precisa, ecco la sintesi del secondo tempo:

Al 47esimo, la Roma passa in vantaggio sull’asse Mkhitaryan-Mayoral, con il primo che ha servito il secondo dopo un’incursione in area di rigore. Al 51esimo, Messias di testa va vicino al palo. Dopo 2 minuti Mkhitaryan conclude di potenza con la sfera che termina di pochissimo a lato. Al 56esimo, grande conclusione dalla distanza di Cigarini, con un’ottima risposta di Fuzato. Al 70esimo, la Roma raddoppia con il goal di Lorenzo Pellegrini, servito da Santon da rimessa laterale, che in diagonale ha battuto Cordaz. Tre minuti dopo, Pellegrini realizza la sua doppietta personale con un tiro dal limite dell’area di rigore. Al 78esimo, la Roma cala il poker con l’azione di Karsdorp sulla destra che crossando ha trovato l’accorrente Mkhitaryan che in scivolata ha battuto Cordaz. All’88esimo la Roma va sul 5-0 con la doppietta di Borja Mayoral servito da Zalewski, che di destro ha battuto Cordaz.

Roma ( 4-2-3-1 ): Fuzato; Karsdorp, Ibanez ( 46′ Juan Jesus ), Kumbulla, Reynolds ( 59′ Santon ); Darboe ( 80′ Bove ), Cristante ( 80′ Zalewski ); Pedro ( 67′ Pastore ), Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral. All. Fonseca

Crotone ( 3-5-2 ): Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji; Molina, Messias, Cigarini ( 72′ Petriccione ), Benali ( 72′ Zanellato ), Reca ( 46′ Rispoli ); Simy, Ounas. All. Cosmi

Ammonizioni: 54′ Darboe (R), 62′ Cristante (R)

Marcatori: 47′, 88′ Borja Mayoral (R), 70′, 73′ Pellegrini (R), 78′ Mkhitaryan (R)