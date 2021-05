Serie A – Genoa-Sassuolo: rossoblù altro ko, neroverdi rincorrono l’Europa League

Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Genoa e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato e cronaca partita.

GENOA (1-3-5-2): Perin, Goldaniga, Zapata, Masiello, Ghiglione (45′ Shomurodov), Behrami (68′ Cassata), Badelj, Zajc (75′ Pjaca), Zappacosta; Pandev (68′ Rovella), Destro (68′ Scamacca).

A disposizione: Marchetti, Paleari, Portanova, Radovanovic, Melegoni, Onguenè, Czyborra.

Allenatore: Ballardini.

SASSUOLO (1-4-2-3-1): Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio, Maxime Lopez, Locatelli (81′ Bourabia), Berardi (81′ Caputo), Traorè (71′ Haraslin), Djuricic (56′ Defrel), Raspadori (72′ Obiang).

A disposizione: Pegolo, Magnanelli, Ayhan, Peluso, Muldur, Oddei, Kyriakopoulos.

Allenatore: De Zerbi.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

Assistenti: Mondin di Treviso e Pagnotta di Nocera Inferiore.

Quarto ufficiale: Serra di Torino.

VAR: Pairetto di Nichelino.

AVAR: Di Iorio di Vco.

AMMONITI: Zappacosta (G), Cassata (G);

GOAL: 14′ Raspadori (S), 66′ Berardi (S), 85′ Zappacosta (G);

Serie A – Genoa-Sassuolo, cronaca:

Primo Tempo:

Al via il match, primo pallone toccato dai neroverdi. Deviazione al 4′, a pochi passi dalla porta per il difensore Zapata del Genoa, Perin blocca in due tempi il pallone. Conclusione dalla distanza di Zapata al 9′, del Genoa con l’esterno, Consigli vola e devia il pallone in corner. Sugli sviluppi del calcio piazzato libera la difesa neroverde. Goal del Sassuolo con Raspadori al 14′. L’attaccante del Sassuolo, Berardi al 17′, prova a trovare il raddoppio, para Perin mettendo il pallone in angolo.

Assist di Destro da fondo campo al 27′, Zajc si butta di testa e batte Consigli. Il VAR chiama il direttore di gara all’on field review. Gol viene annullato per il fallo di Destro su Locatelli. Il difensore Ferrari al 39′, si porta ai limiti dell’area e prova ad andare al tiro, la conclusione è debole e Perin para senza problemi. L’attaccante del Sassuolo, Berardi al 45+1′ servito da Traore si accentra, la conclusione è centrale e Perin para in due tempi. Dopo 3′ di recupero le squadre rientrano negli spogliatoi, per il match di Serie A dell’ora di pranzo.

Secondo Tempo:

Locatelli al 47′, prova la conclusione in porta con una punizione dal limite, la sfera si impenna e il tiro finisce alto sopra la traversa. Perin al 51′, disinnesca un contropiede pericoloso uscendo su Raspadori e anticipando il tiro. Shomurodov al 60′, prova un cross sul secondo palo per Destro, palla che termina sul fondo. Ritmi che stanno calando al 64′, in questa seconda fase della partita, gioco spesso fermato da Mariani per i molti falli. Goal Sassuolo al 66′ Berardi: retropassaggio errato di Masiello, ne approfitta l’esterno che stoppa in area e conclude facilmente contro Perin. Girandola di cambi per entrambe le squadre tra il 68′ e il 72′. Haraslin stesto da Goldaniga al 75′, sulla punizione ci va Berardi ma la palla resta lì e Badelj calcia lontano.

Sinistro a giro di Berardi al 77′ che però sbatte su Zappacosta. Cross morbido al 81′ di Haraslin sul secondo palo, ma non c’è nessun compagno ad impattare. Goal del Genoa con Zappacosta al 85′: stop dal limite e destro potente del quinto che mette la palla sotto il sette del palo lontano. Pjaca mette al centro all’87’, velo di Badelj che peró non libera nessuno dei suoi compagni. Zappacosta al 90′ sfiora la doppietta personale con un destro forte sul primo palo che esce di poco al lato. Dopo 4′ di recupero la partita finisce qui. Neroverdi che non perdono da 6 giornate l’ultima è stata contro l’Inter, e si proiettano per un posto in Europa League. Genoa che non riesce ad invertire rotta.

Nel prossimo turno di Serie A, il Genoa farà visita al Bologna, mentre il Sassuolo giocherà in casa contro la Juventus.

A cura di Antonio Pisciotta