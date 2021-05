Tra una settimana, presso lo stadio “A. Fanchi”, con fischio d’inizio ore 12,30, si giocherà per la penultima giornata di campionato la sfida tra la Fiorentina e il Napoli. All’andata gli azzurri vinsero 6-0, gara che si preannuncia incerta, ma per i ragazzi di Gattuso c’è la zona Champions da conquistare. Ben cinque i diffidati per la gara in Toscana

Fiorentina – Martinez Quarta, Pezzella e Kouamè

Napoli – Mario Rui, Osimhen

La Redazione