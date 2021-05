SERIE A FEMMINILE – Netta sconfitta casalinga per il San Marino Academy

Dopo aver decretato la Juventus di Guarino campione d’Italia, adesso c’è da dire il secondo posto e la zona salvezza. Per la prima è ancora tutto da decidere, vista la sconfitta casalinga del Milan contro la Fiorentina per 1-3 e il Sassuolo è a 3 punti dalle rossonere. Invece per la zona salvezza, sembra che per il Napoli femminile ci siano chance per conservare la categoria. Il San Marino Academy resta dietro di 3 punti, dopo la sconfitta per 2-5 contro l’Inter. Per le nerazzurre mattatrice Tarenzi con ben 4 reti e poi a segno Simonetti. Preggio tra Florentia e A.s. Roma, con i gol di Linari e Cantore.

A.c. Milan-Fiorentina 1-3

San Marino Academy-Inter 2-5

Florentia-A.s. Roma 1-1

A cura di Alessandro Sacco