SERIE A FEMMINILE – Milan-Fiorentina 1-3, colpo esterno per le ragazze di Cincotta

Questa mattina, presso il Centro Sportivo di Vismara, l’A.c. Milan viene sconfitto dalla Fiorentina e rischia di complicarsi il secondo posto. La squadra ospite passa in vantaggio con la rete dell’ex Sabatino, gol spettacolare. Le padroni di casa restano in dieci per il rosso al portiere rossonero Korenciova. La squadra di Cincotta raddoppia ad inizio ripresa con Baldi che batte sul suo palo Piazza. L’A.c. Milan accorcia le distanze con Giacinti su calcio di rigore. Nel momento migliore per le ragazze di Ganz, arriva il terzo gol della Fiorentina con Vigilucci. Le rossonere, ora rischiano di perdere il secondo posto, se dovesse perdere contro il Sassuolo, potrebbe andare in Champions la compagine di Piovani.

MILAN: Korenciova, Vitale, Agard, Fusetti, Bergamaschi, Grimshaw, Jane, Boquete, Tucceri, Giacinti, Dowie. A disposizione: Rask, Hasegawa, Conc, Spinelli, Piazza, Rizza, Rinaldi, Tamborini, Mauri. All: Ganz

FIORENTINA: Schroffenegger, Thogersen, Tortelli, Quinn, Zanoli, Breitner, Neto, Vigilucci, Monnecchi, Sabatino, Baldi. A disposizione: Cordia, Piemonte, Lorieri, Clelland, Adami, Middag, Ohrstrom, Arnth, Forcinella. All. Cincotta

La Redazione