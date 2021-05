Serie A 35 °giornata :Vittoria importante per il Cagliari. Goleada della Dea. Pari a Verona!

Serie A 35 °giornata, gare delle 15 :

Vittoria importante in chiave salvezza per il Cagliari che si impone in casa del Benevento per 3-1. Sono i sardi che la sbloccano dopo un minuto con Lykogiannis, ma poco dopo Lapadula firma il momentaneo pareggio. Il raddoppio è firmato da Pavoletti nella ripresa.Joao Pedro mette il punto esclamativo allo scadere. Vittoria in trasferta anche per l Atalanta che vince facile su un Parma già retrocesso per 5 a 2. Il primo gol è firmato Malinovsky, ma il resto avviene nella ripresa. Gli ospiti segnano ancora con Pessina e Muriel. Gli emiliani accorciano prima con Brunetta e poi con Sohm. Ma nuovamente Muriel e nel recupero con Miranchuk firmano la cinquina bergamasca. Pari a Verona tra Hellas e Torino. Succede tutto nel finale. Vojvoda porta in vantaggio i granata ma Di Marco la riacciuffa dopo pochi minuti.