Osimhen non vuole debiti e ricambia il favore a Lozano

Lozano con la spinta della rete contro lo Spezia potrà continuare, ancora con più convinzione, ad essere in queste ultime tre partite l’esterno destro d’attacco nel 4-2-3-1 di Gattuso. Il messicano è cresciuto molto in fase difensiva e in questo senso il suo contributo per la squadra è stato sempre prezioso. E poi nell’uno contro uno fa la differenza, segna e fa segnare: l’ultimo assist a Osimhen contro la Lazio, il nigeriano ieri ha ricambiato con la palla che il Chucky ha messo in porta e subito è andato a ringraziare il compagno. Il messicano ha realizzato anche tre gol in coppa Italia e uno in Europa League, in totale è a quota 14 e cercherà di salire ancora come numero di reti. Al secondo anno a Napoli, dopo la prima stagione al di sotto delle aspettative quest’anno è cresciuto moltissimo con la guida di Gattuso. Un miglioramento sotto tutti i punti di vista con cinque mesi giocati ad alto livello e con Ringhio che lo ha sempre schierato. Ora il Chucky è tornato.

R. Ventre (Il Mattino)