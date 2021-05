Osimhen corre e segna. AdL anche stavolta non ha sbagliato il colpo

Come cambia la stagione di un calciatore che fino ad un mese fa aveva subito critiche, oltre il dovuto, ma i suoi gol stanno arrivando al momento giusto. Victor Osimhen, dopo le due reti, contro il Bologna, una di testa e l’altra in contropiede, sembrava che avesse esaurito il suo repertorio. Da quella sera, un crescendo rossiniano, benissimo a gara in corso contro la Juventus. Solo con l’Inter non aveva brillato, ma non era neanche una sfida semplice. Reti contro Sampdoria, Lazio, Torino, Cagliari e la doppietta contro lo Spezia, la prima in Italia. Il nigeriano che pressa, corre e segna, tutto il repertorio, elude la trappola del fuorigioco con una facilità disarmante e in più assist a Lozano. Il Napoli in estate lo ha pagato per 80 milioni, 50 + tre giocatori al Lille e molti pensavano ad un flop di De Laurentiis. Alla lunga il patron del club partenopeo si sta prendendo le rivincite contro i denigratori del nigeriano. Osimhen, se ha dei limiti li nasconde bene e può solo che migliorare.

La Redazione