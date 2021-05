Oreste Vigorito (pres. Benevento): “Mazzoleni? La sua missione è ammazzare il Sud”

Il Benevento esce sconfitto dal match contro il Cagliari, ma non mancano le polemiche per il rigore annullato dal VAR. A fine gara lo sfogo del presidente dei campani Oreste Vigorito. “L’episodio del rigore? Chi mi conosce sa che non ho mai parlato degli arbitri nella mia vita, ma dico che da oggi Mazzoleni ha una missione distruggere il Sud. Ho ricevuto messaggi da Napoli e non è possibile che dopo sette giorni lo stesso arbitro al VAR ha commesso due errori clamorose. Noi facciamo sacrifici, sotto la pioggia, con tanti sforzi e non è possibile che un arbitro che sta con il sedere sulla sedia e cambia il verdetto. Voi di Sky, invece di parlare di Champions o altro, fate vedere questi filmati. La mia critica su Mazzoleni? Mi assumo le responsabilità, è una vergogna questo quanto accaduto e non è detto che io resta in questo mondo. Io pensavo che il VAR fosse uno strumento per rimediare agli errori, invece è un pretesto per creare polemiche in buona o in cattiva fede. Da oggi mi querelassero, però dovevo dire certe cose”.

La Redazione