Ore 20,45: Juve/Milan. E’ spareggio Champions, le probabili formazioni

Morata o Dybala accanto a Ronaldo? De Ligt o Bonucci insieme a Chiellini davanti a Szczesny? Andrea Pirlo si gode finalmente l’abbondanza di scelte («ho la fortuna di avere tutti a disposizione»), cosa capitata non tante volte in stagione. In attacco la certezza è naturalmente Ronaldo: al suo fianco Morata appare favorito su Dybala, ma il ballottaggio verrà risolto soltanto oggi. Tra i recuperi fondamentali c’è Chiesa, decisivo all’andata con una doppietta. Il tecnico, poi, ha punzecchiato McKennie: «Sta bene ed è dimagrito, deve essere un professionista al 100% e non solo al 50%. Adesso è molto più professionista di quando è arrivato». Il texano dovrebbe essere impiegato al posto di Cuadrado che dovrebbe essere di nuovo il terzino destro. Al centro, Chiellini appare sicuro di una maglia Pirlo dovrà scegliere chi affiancargli tra De Ligt e Bonucci, entrambi diffidati.

Il Milan ha provato un cambio tattico significativo. Stefano Pioli, nelle esercitazioni a Milanello, ha utilizzato per due giorni di fila Brahim Diaz tra i titolari, schierandolo accanto a Zlatan Ibrahimovic, in un 4-2-3-1 che può essere letto anche come 4-4-2. Lo spagnolo giocherebbe a pochi metri dallo svedese, una scelta avvenuta già nelle trasferte di Cagliari e Firenze. Mentre Saelemaekers e Calhanoglu saranno gli altri due riferimenti offensivi, ma più esterni. Con questo tipo di soluzione sia Rebic che Leao cominceranno dalla panchina. In difesa Tomori dovrebbe vincere il ballottaggio con Romagnoli e giocare accanto a Kjaer. Mentre Calabria, Hernandez agiranno regolarmente sulle corsie laterali e il duo Kessie-Bennacer avrà il compito di contrastare la mediana bianconera. Fonte e schema (CdS)