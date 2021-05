Massimo Mauro, ex Calciatore, ora Opinionista: “Napoli e Atalanta? Il miglior calcio”

Su Radio Kiss Kiss Napoli, Massimo Mauro, ex centrocampista del Napoli:

“Il Napoli ha fatto vedere il calcio migliore, insieme all’Atalanta, in questa fase delicata della stagione. Alla squadra di Gattuso è mancata solo la continuità. Ma a causa dei tanti infortuni che hanno falcidiato sia l’attacco titolare, che i difensori. Il tecnico si è dovuto inventare la formazione. Con tutte le difficoltà che ha avuto. Ma appena sono tornati i titolari, ha fatto subito molto bene. Juventus e Milan sono in caduta. Quindi, credo che il Napoli sia altamente indiziato ad arrivare tra le prime quattro. Mi dispiacerebbe molto se, a fine anno, ci fosse la separazione con Gattuso. Si potrebbe tornare sui propri passi. Basterebbe poco. Per me è un errore non proseguire con questo ottimo lavoro. Spalletti? A me piace molto. Sarei contento, se tornasse in pista insieme a Sarri ed Allegri”.