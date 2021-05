Maria Marotta da Sapri sarà il primo arbitro donna in B

Si chiama Maria Marotta (37 anni, di Sapri) il primo arbitro donna per una gara di serie B. Dirigerà domani Reggina-Frosinone con Francesca di Monte come secondo assistente. Quarto uomo un altro campano,Marco Guida, arbitro internazionale. Internazionale con ormai numerose presenze nella Champions e nei vari tornei tra nazionali femminili,Maria Marotta sta concludendo la sua terza stagione nella Can di Lega Pro e dopo alcune designazioni come “quarto uomo” ha l’onore di questa prima storica designazione. «Una grande soddisfazione e un momento di crescita per tutto il movimento. Ho parlato con Maria: era emozionata e sorpresa per la designazione», ha detto il presidente dell’Aia Alfredo Trentalange. Fonte: Il Mattino