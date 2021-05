La moviola di Spezia/Napoli – Partita di buonsenso di Irrati

La partita di La Spezia fila via senza grossi episodi. Napoli sul filo del fuorigioco in tre occasioni su quattro, sui gol. Però le decisioni di Irrati – in sinergia con Banti, che monitora al Var – sono tutte corrette. Nel caso della rete di Lozano, inizialmente c’è anche una bandierina alta, ma il silent-check implica una retromarcia nella valutazione. L’assist di Osimhen avviene con i tempi giusti, lo stesso vale per i precedenti due gol del nigeriano servito prima da Zielinski e poi da Insigne. Regolare anche il gol che apre le marcature: Di Lorenzo tiene il pallone in campo, prima dello scarico su Zielinski.



CINQUE GIALLI. Ineccepibili le ammonizioni: cinque in tutto, pesante quella per Matteo Ricci che era diffidato e salterà la trasferta di mercoledì contro la Sampdoria. In questo caso Irrati lascia proseguire l’azione, applicando il vantaggio, e poi mette mano al cartellino per il centrocampista dello Spezia.

L’arbitro



Irrati 7 – Il buon senso, in una gara comoda, da dirigere in ciabatte (da mare), lasciando che il Var faccia il Var.



Var: Banti 6,5. La macchina serve per dirimere questione di centimetri.

