Il Napoli punta un difensore dell’Everton per il post-Koulibaly!

Il futuro di Kalidou Koulibaly a Napoli è sempre più incerto, dato che molte big europee, con l’abassamento del suo cartellino, vorrebbero approfittarne. Il Napoli d’altro canto per tutelarsi avrebbe sondato il terreno per un difensore dell’Everton di Ancelotti. Secondo il giornale colombiano El Deportivo, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Yerri Mina, gigante classe ’94 in uscita dall’Everton. Il Napoli vorrebbe convincere il club di Liverpool optando per un prestito con opzione di riscatto.