Il Mattino vota: Osimhen impressionante, Zielinski gol e intensità. Anonimo Fabian

Le pagelle de Il Mattino:

Italiano non snatura il suo Spezia,magari per impressionare: difesa alta, coraggiosama alla fine il gioco riparte sempre con lanci lunghi. E il Napoli è come uno squalo bianco che ha sentito l’odore del sangue: pressione altissima, Zielinski si impossessa del vuoto che c’è davanti la linea difensiva dei padroni di casa favorito dai movimenti in profondità di Osimhen. Tatticamente gara impressionante con la pelle chemuta spesso in un 4-4-2. Lo Spezia segna quando il Napoli tira un po’ di remi in barca. E c’è poco da fare: anche in gare quasi perfette come quella di ieri pomeriggio, a ogni errore corrisponde un gol degli altri. Nessuno al di sotto della sufficienza.

Funzionano a La Spezia i due centrali che soltanto una volta avevano giocato insieme: prova senza sbavature Lo spagnolo fa una gara anonima anche se gestisce la palla con i tempi giusti. Zielinski, un gol e tanta intensità

MERET 6,5

DI LORENZO 7

MANOLAS 6,5

RRAHMANI 6,5

HYSAJ 6

FABIAN RUIZ 6

DEMME 7

POLITANO 6,5

ZIELINSKI 7

INSIGNE 6,5

OSIMHEN 8

MARIO RUI 6,5

MERTENS SV

LOZANO 6,5

ELMAS SV

PETAGNA SV

GATTUSO 8

Fonte: Il Mattino