Il Cds vota – Zielinski partita magistrale. Corsa per Di Lorenzo e Politano

Il Napoli cala il poker sul campo dell’A. Picco di La Spezia e lancia un segnale forte alla concorrenza per la zona Champions. Azzurri in vantaggio con Zielinski che sfrutta al meglio il cross di Di Lorenzo dal lato destro. Poi sale in cattedra Osimhen che in contropiede batte Provedel. La punta nigeriana nel finale di primo tempo realizza la doppietta, scattando del filo del fuorigioco e segna di potenza. I liguri, dopo aver rischiato per due volte, sui tiri di Demme e Politano, accorciano le distanze. Meret salva su Estevez, ma nulla può con Piccoli. Prima del minuto 80 il poker, assist di Osimhen e gol di Lozano, il VAR convalida la rete. Partenopei in zona Champions e martedì la sfida contro l’Udinese. Ecco le pagelle del CdS, solo sufficienza per Fabian Ruiz

Meret 6,5 – Paratona (inutile) prima che Piccoli ribadisca in porta. E con i piedi ci sa fare.



Di Lorenzo 6,5 – La sovrapposizione sul vantaggio è devastante. Ha un’altra corsa.



Manolas 6,5 – Fa il duro e ci mette pure le letture da centrale di spessore.



Rrahmani 6,5 – Brr, quasi come a Udine (41’ pt). Ma è sveglio di testa e non indietreggia mai.



Hysaj 6 – A spingere e poi a riflettere, per gestire la linea e i tempi.



Mario Rui (24’ st) 6 – Si gode la festa e però suda per chiudere.



Fabian Ruiz 6 – Forse è la consapevolezza che si possa giochicchiare senza esagerare.



Demme 7 – Pare lo sussurri: vi guido io, tranciando la mediana e prendendosela.



Politano 7 – Dentro una partita con una autorevolezza che sa di Europeo.



Lozano (31’ st) 6,5 – Per segnare è sempre il momento buono: sono 10 (in campionato) ed era fermo dal 24 gennaio.



Zielinski 7,5 – Al 25’ ha già distribuito la sua lectio magistralis: un gol, un assist e un velo (13’) da restare incantanti. Il resto è umanissimo calcio altrui.



Mertens (24’ st) sv – Ahia, che dolore: ancora la caviglia, che fa paura.



Elmas (31’ st) sv – Ciò che serve per non soffrire (ammesso che possa accadere)



L. Insigne 7 – Sa deliziare, sa sacrificarsi, sa essere riferimento e ispiratore.



Osimhen 8,5 – Fa impazzire lo Spezia, non semplicemente la difesa: una doppietta, un vassoio sul quale accomoda per Lozano, una giornata che è tutta sua.



Petagna (39’ st) sv – Se c’è davanti quel «mostro», resta poco.



Gattuso (all.) 7,5 – Il Napoli è una squadra che gioca da squadra (e che se eliminasse la costruzione dal basso avrebbe meno ansia).

L’arbitro

Irrati 7

Il buon senso, in una gara comoda, da dirigere in ciabatte (da mare), lasciando che il Var faccia il Var.

Var: Banti 6,5. La macchina serve per dirimere questione di centimetri.

A. Giordano (CdS)